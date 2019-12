अमित शाह के बयान पर भड़के बॉलीवुड डायरेक्टर, बोले- इतिहास लिखने के लिए झूठ...

नागरिकता संशोधन विधेयक (National Citizenship Bill) लोकसभा में तो पास हो गया है, अब जल्द ही इस बिल को गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) राज्यसभा में पेश करेंगे. नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर पूरे देश से रिएक्शन आ रहे हैं. कुछ लोग इस बिल का सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ इस बिल के लोकसभा में पास होने पर विरोध जता रहे हैं. हाल ही में बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर (Onir) ने नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर अपनी राय रखी है. ओनिर ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया, जो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है.

शाहिद कपूर क्रिकेट पर बनी इस फिल्म को देखकर बार-बार लगे रोने, जानें क्या है वजह

We are in times@when lies are used to rewrite history https://t.co/n1kefSoqmG