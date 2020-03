पूर्व CJI रंजन गोगोई राज्यसभा के लिए हुए मनोनीत, तो बॉलीवुड डायरेक्टर बोले- दिल तोड़ने वाला...

पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है. इस बात पर बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर (Onir) ने रिएक्ट किया है. ओनिर (Onir Twitter) का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इस पर खूब प्रतिक्रिया भी कर रहे हैं. लगभग हर समसामयिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखने वाले ओनिर ने पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनित किए जाने पर तंज कसते हुए कहा, "राज्यसभा में रंजन गोगोई की स्वीकृति ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवालिया निशाान लगा दिया है."

The acceptance of RS nomination by #Gogoi has cast a shadow on the independence of the Judiciary. It shakes up the common man who had stated questioning certain verdicts.?yet we Hoped. This is in a way heartbreaking . Shameful https://t.co/QkYCNEj24n