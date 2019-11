अयोध्या मामले पर आया इस बॉलीवुड डायरेक्टर का रिएक्शन, कहा- 'नफरत और हिंसा ना फैलाए'

अयोध्या भूमि विवाद (Ayodhya Case) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शनिवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड विवादित ढांचे पर अपना एक्सक्लूसिव राइट साबित नहीं कर पाया. कोर्ट ने विवादित ढांचे की जमीन हिंदुओं को देने का फैसला सुनाया, तो मुसलमानों को दूसरी जगह जमीन देने के लिए कहा है. कोर्ट ने साथ ही कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार तीन महीने में योजना बनाए. कोर्ट ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन मिलेगी. फिलहाल अधिकृत जगह का कब्जा रिसीवर के पास रहेगा. पांचों जजों की सहमति से फैसला सुनाया गया है. अब बॉलीवुड डायरेक्टर ओनीर (Onir) का एक ट्वीट खूब वायरल हो रहा है, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले किया था.

Hope and Pray, That whatever Be the verdict of the supreme court, that all the concerned parties accept it with grace and peace prevails. NO to hate and violence.

