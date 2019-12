फारूक अब्दुल्ला की हिरासत अवधि बढ़ी , तो बॉलीवुड डायरेक्टर ने कही यह बात... देखें Tweet

जम्मू एवं कश्मीर (Jammu Kashmir) के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला (Farooq abdullah) को लेकर बीते दिनों खबर आई थी कि उनके खिलाफ लगाए गए जन सुरक्षा कानून (PSA) को तीन और महीने यानी 14 मार्च, 2020 तक बढ़ा दिया गया है. अब इस पर बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर (Onir) का रिएक्शन आया है. वो हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं. फारूक अब्दुल्ला को लेकर किया गया उनका यह ट्वीट खूब सुर्खियां बटोर रहा है. ओनिर (Onir Tweet) के इस ट्वीट पर ट्विटरल यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

Detention under the presumption that he will incite Violence. Undemocratic from he word go. But then this is all NORMAL!!!! #Kashmir

National Conference's Farooq Abdullah's Detention In Jammu And Kashmir Extended For 3 Months https://t.co/XaH89UfG01 via @ndtv