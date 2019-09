बॉलीवुड डायरेक्टर ने शेयर किया मुंबई का Video, कहा- सरकार का इंतजार मत करो...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के स्वच्छता अभियान के तहत पर्यावरणविद अफरोज शाह (Afroz Shah) ने वर्सोवा बीच के तट पर सफाई अभियान चलाया था. 2015 में शुरू किया गया वर्सोवा बीच को साफ करने का उनका यह आंदोलन कब जन आंदोलन बन गया, कुछ पता नहीं चला. हालांकि, इस आंदोलन को रोकने के लिए उन्हें धमकियां भी मिलीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. हाल ही में बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर (Onir) ने भी मुंबई बीच पर सफाई करते हुए एक वीडियो साझा किया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए ओनिर (Onir) ने बताया कि किसी भी काम को ठीक करने के लिए सरकार का इंतजार मत करिये, हमसे जुड़ें और काम को सफल बनाएं.

You can be the change that you want . Just a couple of hours a month and our city can have clean beaches &a clean ocean . Do not wait for the government to make things right, join us &make this happen.

This man @afrozshah_ started this movement alone, Today he inspires thousands pic.twitter.com/M3szglhZdL