शाहीन बाग में प्रदर्शन के लिए इक्ट्ठा हुईं महिलाएं, तो बॉलीवुड डायरेक्टर बोले- यह लड़ाई अभी खत्म नहीं...

देश में इस समय कोरोनावायरस (Coronavirus) को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने मार्च के अंत तक 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध की घोषणा की है. लेकिन इसके बावजूद भी नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए शाहीन बाग (Shaheen Bagh) में महिलाएं इक्ट्ठा हुईं. अब शाहीन बाग में महिलाओं के इस कदम को लेकर बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर ने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में ओनिर (Onir) ने लिखा, "शाहीन बाग की महिलाओं का सम्मान और आभार. यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और ना ही यह योगदान."

Respect and gratitude for the women of #shaheenbagh . This fight is not over , nor this contribution immaterial . History will remember and thank you for standing up for the constitution. #IndiaAgainstCAA_NRC_NPRhttps://t.co/YKB8GNyHma