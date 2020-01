नसीरुद्दीन शाह को लेकर बॉलीवुड डायरेक्टर का ट्वीट वायरल, बोले- उन्होंने देश के लिए जितना किया है उतना...

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर नसीरुद्दीन शाह (Naseeruddin Shah) ने मीडिया को दिये अपने इंटरव्यू के दौरान एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) को मसखरा बताया था. उनके इस बयान ने लोगों का खूब ध्यान खींचा था. हालांकि, अनुपम खेर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो शेयर कर उन्हें जबरदस्त जवाब दिया था. लेकिन अपने बयान के बाद से ही नसीरुद्दीन शाह लोगों के निशाने पर आ गए हैं. हाल ही में बॉलीवुड डायरेक्टर राहुल ढोलकिया (Rahul Dholakia) ने नसीरुद्दीन शाह को लेकर एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर सबका खूब ध्यान खींच रहा है. अपने ट्वीट में राहुल ढोलकिया ने कहा कि उन्होंने अपनी फील्ड में रहते हुए बाकी लोगों की तुलना में देश के लिए काफी योगदान दिया है.

Bigg Boss 13 में फिर भिड़े सिद्धार्थ और आसिम, कंटेस्टेंट ने उठाया जूता और बोले- चाट ले इसे...देखें Video

#naseeruddinshah is One of the best actors India has ever produced. Period. He has done more for this country in his field than most Indians have done in theirs. That's not debatable. His opinions and observations may be- but not his character, his integrity !