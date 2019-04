बॉलीवुड डायरेक्टर ने साध्वी प्रज्ञा को दिया जवाब, बोले- क्या दाउद इब्राहिम-मसूद अजहर को दे सकती हैं श्राप?

साध्वी प्रज्ञा (Sadhvi Pragya) का मुंबई हमले के शहीद हेमंत करकरे (Hemant Karkare) पर बयान सुर्खियों में आ गया है और हर ओर से इसे लेकर रिएक्शन आ रहे हैं. बॉलीवुड डायरेक्टर राहुल ढोलकिया (Rahul Dholakia) ने भी अपने ट्विटर एकाउंट पर साध्वी प्रज्ञा (Sadhvi Pragya) के इस बयान को लेकर रिएक्शन दिया है. राहुल ढोलकिया गुजरात दंगों पर आधारित फिल्म 'परजानिया' बना चुके हैं और शाहरुख खान की 'रईस' जैसी फिल्मों मे वे डायरेक्ट कर चुके हैं. राहुल ढोलकिया (Rahul Dholakia) ने साध्वी प्रज्ञा से कहा है कि वे दुर्दांत आतंकियों को भी श्राप देकर उनका विनाश कर सकती हैं.

Can Sadhvi Pragya please curse: Hafiz Sayed, Masood Azhar, Dawood Ibrahim also please ?