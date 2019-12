ट्विटर पर बॉलीवुड के विरोध में उतरे लोग तो फिल्म डायरेक्टर ने किया ट्वीट- बोलो तो एंटी नेशनल और नहीं बोलो तो...

शाहरुख खान की फिल्म 'रईस' के डायरेक्टर राहलु ढोलकिया (Rahul Dholakia) सोशल मीडिया पर अकसर समसामयिक मसलों पर अपनी राय रखते हैं और अब नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर ट्वीट किया है. नागरिकता कानून को लेकर बॉलीवुड के कई सितारे इस कानून पर अपनी राय ट्विटर पर पेश कर रहे हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, जीशान अय्यूब (Zeeshan Ayyub), हुमा कुरैशी (Huma Qureshi), सयानी गुप्ता और संध्या मृदुल समेत कई सितारे इस कानून का विरोध कर रहे हैं. बॉलीवुड सितारों के विरोध को लेकर मंगलवार को ट्विटर पर हैशटैग शेम ऑन बॉलीवुड (#ShameOnBollywood) ट्रेंड कर रहा था. लोग बॉलीवुड और सेलेब्रिटीज को लेकर ट्विटर पर अपनी भड़ास निकाल रहे थे. इसका जवाब राहलु ढोलकिया (Rahul Dholakia) ने अपने ट्वीट में दिया है.

बोले to anti national, ना बोले to Shame on Bollywood! #BollyBadnaam hua, darling tere liye.