जम्मू-कश्मीर में कर्फ्यू पर बॉलीवुड डायरेक्टर का ट्वीट, बोले- अगर उनके भले के लिए है तो फिर कर्फ्यू...

जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाए जाने के बाद से ही कर्फ्यू लगा हुआ है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब रिएक्शन भी आ रहे हैं. 'परजानिया' और 'रईस' जैसी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर राहुल ढोलकिया (Rahul Dholakia) ने अब जम्मू-कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर ट्वीट किया है. सोशल मीडिया पर सामाजिक सरोकारों पर खरी-खरी कहने वाले बॉलीवुड डायरेक्टर राहुल ढोलकिया का ट्वीट एक बार फिर वायरल हो रहा है. राहुल ढोलकिया ने अपने इस ट्वीट में कश्मीर में कर्फ्यू को लेकर अपना पक्ष रखा है. राहुल ढोलकिया (Rahul Dholakia) का मानना है कि अगर यह उनकी अच्छाई के लिए है तो फिर कर्फ्यू क्यों?

If it's for their good, let them celebrate it- why keep them under curfew ? Makes sense ?#Kashmir — rahul dholakia (@rahuldholakia) August 9, 2019

बॉलीवुड डायरेक्टर राहुल ढोलकिया (Rahul Dholakia) ने अब जम्मू-कश्मीर को लेकर ट्वीट किया हैः 'अगर यह उनके भले के लिए है तो उन्हें जश्न मनाने दीजिए- उन्हें कर्फ्यू में बंद क्यों रखा गया है? यह कोई बात हुई.' इस तरह बॉलीवुड डायरेक्टर राहुल ढोलकिया (Rahul Dholakia) ने कश्मीर से कर्फ्यू हटाने की बात कही है. वैसे भी जम्मू-कश्मीर मामले को लेकर सोशल मीडिया पर बॉलीवुड काफी एक्टिव है और अपनी राय रख रहा है.

What's with banning of films between two countries ? Does anything change by banning films or actors accross borders ? Kya re ? Ban Terrorists ! Arrest people who create & spread Hate ! Not Cinema ! We are not the bad guys ! https://t.co/09R1jtpsme — rahul dholakia (@rahuldholakia) August 8, 2019

बॉलीवुड डायरेक्टर राहुल ढोलकिया (Rahul Dholakia) विषय आधारित फिल्में बनाते हैं. राहुल ढोलकिया गुजरात दंगों पर आधारित फिल्म 'परजानिया' में नसीरूद्दीन शाह, सारिका और जाकिर हुसैन जैसे कलाकार थे.

Was listening to songs of Lamhaa this morning ! @Mithoon11 though Madno maybe everyone's favorite, I still prefer Mai Kaun hu ! Saeed Bhai's lyrics of all the songs are so prophetic !#Kashmir — rahul dholakia (@rahuldholakia) August 9, 2019

राहुल ढोलकिया की फिल्म 'लम्हा' कश्मीर आधारित थी, और इसमें संजय दत्त लीड रोल में थे. यही नहीं, राहुल ढोलकिया ने शाहरुख खान के साथ गुजरात के शराब माफिया पर आधारित फिल्म 'रईस' भी बनाई थी.

