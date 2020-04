बॉलीवुड डायरेक्टर ने किया ट्वीट, बोले-मेरा कोरोनावायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया है, कुछ देर बाद फिर किया Tweet

My doctor just told me that I tested positive with Corona

बॉलीवुड डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) ने तुरंत बाद अपने अगले ट्वीट में लिखा: "निराश होने के लिए क्षमा करें, लेकिन अब उसने मुझे यह बताया है कि अप्रैल फूल है, यह उसकी गलती है और मेरी नहीं." राम गोपाल वर्मा के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई. बता दें कि राम गोपाल वर्मा से मिलता-जुलता पोस्ट साउथ कोरिया के मशहूर सिंगर किंग जे जोंग (Kim Jae Joong) ने भी किया था. हालांकि, काफी विरोध होने के बाद उन्होंने अपने पोस्ट के लिए माफी मांगी.

Sorry to disappoint, but now he tells me it's a April Fool joke it's his fault and not mine