Coronavirus पर बढ़ी चिंता के बीच बॉलीवुड डायरेक्टर बोले- अगर कोई धर्म हमें इससे बचा नहीं सकता तो हमें...

खास बातें राम गोपाल वर्मा ने कोरोनावायरस को लेकर किया ट्वीट डायरेक्टर ने कहा कि अगर कोई भी धर्म हमें इससे बचाने में... राम गोपाल वर्मा का ट्वीट हुआ वायरल

कोरोनावायरस (Coronavirus) को लेकर बॉलीवुड कलाकार लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं. हाल ही में कोरोनावायरस पर बॉलीवुड और तेलुगू फिल्मों के डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में डायरेक्टर ने कहा कि जरूर भगवान और कोरोनावायरस का कोई चक्कर चल रहा है और हम इंसान जरूर उनकी लव स्टोरी के विलेन हैं. बता दें कि भारत में कोरोनावायरस अपने दूसरे स्टेज पर है. यहां वायरस से संक्रमित लोगों को संख्या बढ़कर 151 पहुंच चुकी है. इसके साथ ही भारत में अब तक कोरोनावायरस से तीन मौतें हो चुकी हैं.

I think God and Coranavirus are secretly having an affair and we human beings are the villains in their love story — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) March 18, 2020

डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) ने अपने ट्वीट में कोरोनावायरस (Coronavirus) पर चिंता जताते हुए ट्वीट किया, "मुझे लगता है कि भगवान और कोरोनावायरस का कोई गुपचुप चक्कर चल रहा है और हम इंसान उनकी लव स्टोरी में विलेन बन रहे हैं." डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा यहीं नहीं रुके. उन्होंने इससे पहले भी कई ट्वीट किये थे, जिसमें उन्होंने लिखा, "क्या कोई धार्मिक नेता यह बताया सकता है कि भगवान ने यह वायरस आखिर बनाए ही क्यों हैं? अगर उत्तर यह है कि वह पापियों को दंड देना चाहते हैं तो हम उन्हें बचाने के लिए इतने आतुर क्यों हैं? क्या हमारा कदम भगवान के खिलाफ नहीं है? केवल पूछ रहा हूं."

Can any religious leader explain why the hell god created viruses ? And If the answer is that he wants to punish the sinners, then why the hell are we desperate to save the sinners ? Aren't our actions against God ? Just asking — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) March 18, 2020

If no religion seems to be able to protect us , is it better to embrace Corona religion ? Just asking — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) March 18, 2020

इससे पहले राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) ने एक और ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा, "अगर कोई भी धर्म हमारी रक्षा करने में सक्षम नहीं है तो क्या हमारा कोरोना धर्म को गले लगाना बेहतर होगा? सिर्फ पूछ रहा हूं." बता दें कि कोरोनावायरस के कारण दुनियाभर में करीब 7500 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि करीब 2 लाख लोग इससे संक्रमित पाए गए हैं. इस वायरस के कारण स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, पब और कई कार्यालय भी बंद कर दिये गए हैं. इसके साथ ही लोगों की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं.