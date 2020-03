बॉलीवुड डायरेक्टर ने Coronavirus पर ली चुटकी, बोले- इस वायरस को भारतीय पसंद नहीं आए इसलिए यहां...

चीन (China) से शुरू हुआ कोरोनावायरस (Coronavirus) धीरे-धीरे भारत में भी पैर पसारने लगा है. भारत में अब तक करीब 29 लोग कोरोनावायरस की चपेट में आ चुके हैं. हाल ही में कोरोनावायरस को लेकर भारतीय फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारत में अगर कोरोनावायरल के कम केस हैं तो मतलब कोरोनावयरस को भारतीय ज्यादा पसंद नहीं आए. कोरोनावायरस को लेकर राम गोपाल वर्मा का ट्वीट खूब वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर रिएक्शन भी दे रहे हैं.

तापसी पन्नू की 'थप्पड़' का छठे दिन रहा ऐसा प्रदर्शन, कमाए इतने करोड़

If there are much lesser number of cases in India , it either means we are just plain lucky or that coronavirus doesn't like Indians much