बॉलीवुड डायरेक्टर के बच्चों के साथ हुआ बुरा बर्ताव तो खो बैठे आपा, बोले- उन मां-बाप पर क्या गुजर रही होगी...

बॉलीवुड फिल्म निर्माता संजय गुप्ता (Sanjay Gupta) ने एक ट्वीट किया है, जिसने सबका खूब ध्यान खींचा है. अपने ट्वीट में संजय गुप्ता ने बताया कि बीते दिन एक पांच सितारा होटल में उनके बच्चों के साथ गार्ड ने बुरा व्यवहार किया, जिसे लेकर वह अपना आपा खो बैठे. इसके बाद संजय गुप्ता ने उन लोगों को याद किया, जिनके साथ उन्हीं के होस्टल में बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया. बता दें कि बीते रविवार जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (Jawaharlal Nehru University) में कुछ नकाबपोश लोगों ने कैंपस में घुसकर छात्रों और शिक्षकों पर हमला किया था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे. इस मामले को लेकर प्रशासन के साथ-साथ दिल्ली पुलिस भी लगातार निशाने पर बनी हुई है.

अजय देवगन ने एमएस धोनी के साथ शेयर की फोटो, लिखा- हमारे देश को एकजुट करने वाला धर्म है...

Last night a security guard at a five star hotel was rude to my kids & I lost my cool.



Cannot even imagine what those parents are going through whose kids are getting brutalised in their own hostels.



Their homes away from home.