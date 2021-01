इंदौर में बेघर बुजुर्गों को गाड़ी में भरकर शहर के बाहर छोड़ा, तो बॉलीवुड डायरेक्टर बोले- हमें शर्म आनी चाहिए

Rahul Gandhi ने यूट्यूब फूड चैनल 'विलेज कुकिंग' की टीम के साथ लिया मशरूम बिरयानी का लुत्फ- देखें Video

If the state can't provide for its elderly at least do not humiliate them like this.

And we remain silent spectators as usual!!!

Shame on us. https://t.co/gcRK02wSQ5