बॉलीवुड डायरेक्टर का Coronavirus के कहर पर ट्वीट, बोलीं- कई लोगों के लिए भगवान पहले ही असफल हो चुके हैं ऐसे...

कोरोनावायरस (Coronavirus) को लेकर बॉलीवुड कलाकार लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आ रहे हैं. वह ट्वीट, फोटो और वीडियो के जरिए लगातार फैंस को कोरोनावायरस से बचने की सलाह दे रहे हैं. हाल ही में बॉलीवुड की मशहूर डायरेक्टर शगुफ्ता रफीक (Shagufta Rafique) ने कोरोनावायरस को लेकर ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट ममें शगुफ्ता रफीक ने कहा कि भगवान पहले ही असफल हो चुके हैं, ऐसे में डॉक्टर कितने सुरक्षित हैं, जो हमारा इलाज कर रहे हैं..

Since God has failed for so many already.. How safe are the doctors who will be treating us..The Science the meds the vaccines