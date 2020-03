बरेली में मजदूरों पर छिड़की गई कोरोना से बचाव की दवा, तो बॉलीवुड डायरेक्टर बोले- जानवरों से भी बुरा बर्ताव...

दुनियाभर के 180 से ज्यादा देशों में एक ओर कोरोना वायरस (Coronavirus) से जंग लड़ी जा रही है तो वहीं दूसरी ओर संवेदनहीनता से जुड़ी खबरें भी खूब देखने और सुनने को मिल रही हैं. बता दें, देश में लॉकडाउन (Lockdownn) के कारण बड़े-बड़े शहरों में रह रहे लोग अपने-अपने घरों की ओर वापस लौट रहे हैं. वहीं, अब यूपी के बरेली से एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में प्रवासी मजदूरों (Migrant Workers) को जमीन पर बैठा कर उनको सैनिटाइज किया जा रहा है. इस वीडियो पर बॉलीवुड डायरेक्टर शमास नवाब सिद्दीकी (Shamas N Siddiqui) का रिएक्शन आया है.

Watch | Migrant workers and their families in Uttar Pradesh's Bareilly made to squat on roads, sprayed with disinfectant. #CoronavirusLockdown#CoronavirusOutbreakpic.twitter.com/zasJ69VzEO