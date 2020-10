पीएम मोदी ने की कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की अपील, तो बॉलीवुड से यूं आया रिएक्शन

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज देश को संबोधित किया और कोरोनावायरस (Coronavirus) को लेकर बात की. उन्होंने कोरोना के खिलाफ देशवासियों को सावधानी बरतने की अपील की. अब पीएम के बायन पर बॉलीवुड से रिएक्शन आ रहे हैं. बॉलीवुड डॉयरेक्टर शेखर कपूर (Shekhar Kapur) ने पीएम मोदी (PM Modi) के भाषण पर रिएक्ट करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री मोदी की जनता से हार्दिक अपील कोविड-19 के खिलाफ पहरे को बनाए रखने के लिए. मास्क पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, खासतौर पर आने वाले त्योहार के सीजन में. हम सब इंफेक्शन के खिलाफ योद्धा है. मैसेज को फैलाओ, कोरोना को नहीं. हम जीत जाएंगे."

Heartfelt appeal by the Hon PM of our Nation @narendramodi .. to keep our guard up against #COVID19 , wear a mask and keep social distancing. Especially in coming Festive Nation. We are all warriors against against the infection. Spread the message, not the infection. We will win