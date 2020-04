पीएम मोदी की अपील पर बॉलीवुड डायरेक्टर ने किया रिएक्ट, बोले- बाकी किसी का नहीं पता लेकिन, मैं दीये...

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शुक्रवार को कोरोनावायरस (Coronavirus) के खिलाफ जंग को लेकर देशवासियों को एक वीडियो मैसेज दिया था. उन्होंने अपने मैसेज में 5 अप्रैल को रात 9 बजे मोमबत्ती और दीया जलाने का आह्वान किया था. पीएम मोदी (PM Modi) की इस अपील को लेकर बॉलीवुड गलियारे से खूब रिएक्शन आ रहे हैं. हाल ही में पीएम मोदी (PM Narendra Modi) की अपील पर बॉलीवुड डायरेक्टर शेखर कपूर (Shekhar Kapur) ने रिएक्ट किया है. उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि कोई दीया जलाए ना जलाए, वह जरूर जलाएंगे.

I don't know about anybody else, but I'm definitely going to light a Diya on Sunday at 9pm for 9minutes.



To stand in solidarity with people of India, to honour our PM @narendramodi, to pray for courage and fortitude in this time



As we do on Diwali to guide truth into our hearts