बॉलीवुड डायरेक्टर ने नेताओं का बनाया मजाक, लिखा- खूब हॉरर फिल्में बनें ताकि लोगों को नेता...

लोकसभा चुनाव की इन सरगर्मियों में बॉलीवुड मुखर होकर सामने आया है. बॉलीवुड के डायरेक्टर, एक्टर और गीतकार अपने-अपने तरीके से अपनी राजनैतिक राय को रख रहे हैं. बॉलीवुड डायरेक्टर शिरिष कुंदेर (Shirish Kunder) अपने तल्ख ट्वीट्स के लिए पहचाने जाते हैं और उन्होंने मौजूदा राजनैतिक हालात के ऊपर Tweet के जरिये करारा तंज कसा है. शिरिष कुंदेर (Shirish Kunder) ने Twitter पर राजनैतिक माहौल को लेकर अपनी राय रखी है और कहा है कि खूब हॉरर फिल्में बनें ताकि लोगों को डरने के लिए लोगों की जरूरत नहीं पड़े. वैसे भी लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) को लेकर माहौल गर्म है और हर मंच पर हस्तियां अपनी राय रख रही हैं.

More horror films should be made. Then people won't need a leader to instil fear.

In a fight between two people, the biggest idiot is the one who takes sides.