बॉलीवुड डायरेक्टर का Tweet हुआ वायरल, बोले- 'यह देश लूटने का सही समय है...'

जहां एक तरफ देशभर में जेएनयू मामले को लेकर लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है तो वहीं 'पीकू', 'पिंक' और 'विक्की डोनर' जैसी फिल्मों के निर्माता शूजित सरकार (Shoojit Sircar) ने एक ट्वीट किया है, जिसने लोगों का खूब ध्यान खींचा है. अपने ट्वीट के जरिए शूजित सरकार ने लोगों से देश को आत्मनिर्भर बनाने का आग्रह किया है, साथ ही उन्हें सभी नफरत और मतभेद भुला देने की सलाह दी है. इसके साथ ही शूजित सरकार ने अपने ट्वीट में बिजनेस टाइकून्स पर भी निशाना साधा है. शूजित सरकार का यह ट्वीट खूब सुर्खियां बटोर रहा है, साथ ही लोग उनके इस ट्वीट पर जमकर रिएक्शन भी दे रहे हैं.

Hello all Business tycoons best time to loot a country is when half of countries population is blinded.. loot as you like..loot infrastructure/ mines//rivers/ jungles/airports etc..you have a free hand to loot as country is clueless what's happening UP THERE:)) — Shoojit Sircar (@ShoojitSircar) January 6, 2020

शूजित सरकार (Shoojit Sircar) ने अपने ट्वीट में लिखा, "सभी बिजनेस टाइकून्स को हेलो. यह देश को लूटने का सही समय है, जब देश की आधी से अधिक जनसंख्या अंधी हो रखी है. लूटो जैसे तुम चाहो लूटो. आधारभूत संरचना/खदानें/नदियां/जंगल/हवाईअड्डे आदि जो लूट सकते हो लूटो, क्योंकि देश को पता ही नहीं है क्या हो रहा है." शूजित सरकार ने ट्विटर पर लगातार कई ट्वीट्स किए. अपने अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि भगवान को चाहिए कि वह बिना पेट के लोगों को बनाए, क्योंकि यदि भूख नहीं होगी तो अस्तित्व की लड़ाई नहीं होगी. उन्होंने लिखा, "जब मैं भगवान से मिलूंगा, उनसे कहूंगा मनुष्यों को बिना पेट के बनाए (पेट ही मनुष्य की सभी परेशानियों का कारण है).. ताकि अस्तित्व की लड़ाई न रहे (कोई लड़ाई नहीं)."

It's actually time for all citizens to forget everything right away and concentrate making the country self sufficient.. look around the world what's happening.. we should forget all differences and hatred and create a self sufficient strong country. https://t.co/H0gaHpiIGu — Shoojit Sircar (@ShoojitSircar) January 6, 2020

When I meet God, I will ask to create humans without stomach... (stomach is the root cause of all human suffering ) ..So no hunger therefore no survival issues .. no fights:) — Shoojit Sircar (@ShoojitSircar) January 7, 2020

शूजित सरकार (Shoojit Sircar) यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लोगों से मतभेद भुलाने का भी अनुरोध किया. फिल्म निर्माता ने लिखा, "यह वास्तव में सभी नागरिकों के लिए सब कुछ तुरंत भूल जाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का समय है. दुनियाभर में क्या हो रहा है देखें. हमें चाहिए कि हम सभी मतभेदों व नफरत को भूला दें और आत्मनिर्भर होकर मजबूत देश बनाने पर ध्यान केंद्रित करें."

