बॉलीवुड डायरेक्टर ने गरीबों को बताया अनाथ, बोले- उन्हें एहसास हो गया है कि...

कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण देशभर को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है. ऐसे में कई बॉलीवुड सितारों ने गरीबों और मजदूरों के लिए ट्वीट कर उनके लिए चिंता जाहिर की है. हाल ही में इस मुद्दे को लेकर बॉलीवुड डायरेक्टर सुधीर मिश्रा (Sudhir Mishra) ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर सबका खूब ध्यान खींच रहा है. अपने ट्वीट में सुधीर मिश्रा ने कहा कि गरीब अनाथ हो चुके हैं और उन्होंने चीखना और चिल्लाना बंद कर दिया है, क्योंकि वह जानते हैं कि उनकी मां उन्हीं के लिए बहुत व्यस्त है. सुधीर मिश्रा का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है.

Remember how a infant bawls when the mother moves away and gurgles when she comes back . The reaction of the somewhat entitled with leaders is a bit like that . The poor are orphaned and have stopped bawling after they realised that Mom is too busy for them .