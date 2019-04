विशाल भारद्वाज से दोस्त ने पूछा 'आजाद भारत का पहला आतंकी कौन था' तो बॉलीवुड डायरेक्टर ने लिया ये नाम

बॉलीवुड के जाने-माने राइटर-डायरेक्टर-लिरिस्ट और संगीतकार विशाल भारद्वाज (Vishal Bhardwaj) भी इस चुनावी माहौल से अछूते नहीं हैं, और ट्विटर पर काफी एक्टिव हैं. विशाल भारद्वाज (Vishal Bhardwaj) का एक ट्वीट (Tweet) सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है जिसमें विशाल भारद्वाज ने लिखा है कि उनके एक दोस्त ने उनसे आजाद भारत के पहले आतंकवादी के बारे में पूछा था. विशाल भारद्वाज (Vishal Bhardwaj) ने इस पर जो नाम लिया, उसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें तीखे रिएक्शन मिलने लगे. विशाल भारद्वाज (Vishal Bhardwaj) 'ओंकारा', 'मकबूल' और 'हैदर' जैसी फिल्में बना चुकी हैं.

A friend asked me who was the first terrorist of Independent India? I thought and realised it was GODSE.

विशाल भारद्वाज (Vishal Bhardwaj) ने अपने ट्विटर एकाउंट पर लिखा हैः 'मेरे एक दोस्त ने पूछा कि आजाद भारत का पहला आतंकवादी कौन था? मैंने सोचा और मुझे लगा कि यह गोडसे (Godse) ही था.' इस तरह विशाल भारद्वाज ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे (Nathuram Godse) का नाम लिया और इस पर विशाल को ट्विटर पर कई तरह के जवाब मिले, और लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी.

If you kill someone over a difference in ideology, then aren't you terrorising those who don't agree with yours? If this is not terror, then what?