महाराष्ट्र में शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस सरकार बनने पर बॉलीवुड डायरेक्टर का ट्वीट, बोले- क्या मेरे जैसे 'भैया' सुरक्षित हैं...

महाराष्ट्र में शिवसेना (Shiv Sena)-एनसीपी (NCP)-कांग्रेस (Congress) गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे राज्य के मुख्यमंत्री होंगे. महाराष्ट्र (Maharashtra Govt Formation) में चार दिन तक चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद ही राज्य में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है. महाराष्ट्र के घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर रिएक्शन आने अब भी जारी हैं. महाराष्ट्र में बनने जा रही नई सरकार को लेकर बॉलीवुड डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री (Vivek Ranjan Agnihotri) ने ट्वीट किया है. विवेक रंजन अग्निहोत्री ने महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार को लेकर कई तरह के संशय भी जताए हैं.

I have a feeling he will start changing names of cities etc. Will take stupid decisions to intensify Maratha pride etc.



Will Bhaiyas like me be safe in the rule of Goonda Party? https://t.co/oiu8VfxROu