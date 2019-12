देश में महिलाओं की स्थिति पर भड़की बॉलीवुड फिल्ममेकर, बोलीं- पहले रेप करो और फिर मार दो...

देश में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों को लेकर हर कोई काफी चिंतित है. हाल ही में हुए, हैदराबाद (Hyderabad Rape Case) और उन्नाव रेप और मर्डर केस के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं. देश के जनता के साथ-साथ बॉलीवुड स्टार्स भी देश के इन हालातों पर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं. हाल ही में, बॉलीवुड फिल्ममेकर अलंकृता श्रीवास्तव (Alankrita Shrivastava) ने महिलाओं की स्थिति को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है. उन्होंने ट्वीट कर लोगों पर सवाल उठाया है. अलंकृता श्रीवास्तव का ट्वीट सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है.

Rape us, then kill us. Perfect. Or kill us in the womb itself. Beat us. Don't give us property. Paw us on the streets, assault us in our workplaces. Crack sexist jokes at our expense. Objectify us. Stalk us. Don't give us equal representation in parliament.