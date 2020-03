शाहीन बाग को कराया गया खाली, तो बॉलीवुड फिल्ममेकर बोले- पनौती हटी, ग्रहण हटा, अब कोरोनावायरस भी...

शाहीन बाग (Shaheen Bagh Protest) को खाली कराए जाने पर बॉलीवुड डायरेक्टर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) का रिएक्शन आया है. अशोक पंडित का ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है. नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग (Shaheen Bagh) में पिछले 101 दिन से चल रहे लगातार प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया. दिल्ली पुलिस ने कोरोनावायरस (Coronavirus) के चलते जगह को खाली कराया. इस दौरान मौजूद महिलाओं समेत कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है. पुलिस के कई बार समझाने के बावजूद प्रदर्शनकारियों का एक तबका उठने को तैयार नहीं था. देर रात पुलिस ने कार्यवाही कर 101 दिन से प्रदर्शन खत्म करा दिया है.

#ShaheenaBagh should be completely blacked out by the media. Those misbehaving should be picked up and put behind the bars. Their back has to be broken so that such antinational forces will think twice before creating nuisance. https://t.co/4hZ94QwmHN