नागरिकता संशोधन कानून पर आया फिल्ममेकर का रिएक्शन, बोले- मेरे 6 साल के बेटे ने बीवी से पूछा, क्या हम हिंदू हैं...

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर देश में विरोध प्रदर्शन जारी हैं. पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ-साथ जामिया (Jamia) और देश के कई जाने-माने विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. इतना ही नहीं, जनता के साथ-साथ बॉलीवुड सितारे भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं. अब हाल ही में, फिल्म निर्माता संजय गुप्ता (Sanjay Gupta) ने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में उन्होंने देश में हो रहे इस विरोध प्रदर्शन के कारण बच्चों की मानसिक स्थिति पर पड़ रहे असर को बताया है.



My children are 6 & 8 yrs old. They don't know what religion is.

My son asked my wife ‘Are we Hindus?'

‘No! We are Indians!' she replied.

My problem is the fact that he asked that question.