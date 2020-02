संजय खान की किताब 'अस्सलामुअलैकुम वतन' हुई लॉन्च, बोले- सरकार बंद करे 'अल्पसंख्यक' शब्द का इस्तेमाल...

बॉलीवुड एक्टर और फिल्ममेकर संजय खान (Sanjay Khan) ने सभी भारतीयों से अनुरोध किया है कि वे एकदूसरे को धर्म के संकीर्ण चश्मे से नहीं देखें. उन्होंने कहा कि सरकार को 'अल्पसंख्यक' शब्द का इस्तेमाल बंद करना चाहिए. संजय खान ने 'अस्सलामुअलैकुम वतन (Assalamualaikum Watan)' नाम की अपनी नई किताब के विमोचन के अवसर पर सोमवार को यह कहा. संजय खान (Sanjay Khan) ने इस किताब में भारत की विरासत को आकार देने में मुस्लिमों की भूमिका पर प्रकाश डाला है और भारतीय मुस्लिमों को मुख्यधारा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया है.

One of the most iconic secular personalities of India, presents his best thoughts for nation building in ‘Assalamualaikum Watan'. It's a call for everyone to revisit their Indianness from within and feel proud to be an Indian. You are truly inspiring and unstoppable Dad. pic.twitter.com/OYBIiK7uB8