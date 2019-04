पीएम मोदी पर बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर ने साधा निशाना, Tweet हो गया वायरल...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने मंगलवार को महराष्ट्र के लातूर में लोगों को संबोधित किया. पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और फर्स्ट टाइम वोटरों (First Time Voters) से खास अपील की. अब उनके इस संबोधन पर बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर विशाल डडलानी (Vishal Dadlani) ने हमला किया है. उन्होंने पीएम मोदी का वीडियो शेयर कर उस पर ट्वीट किया है. विशाल डडलानी (Vishal Dadlani) का यह ट्वीट खूब वायरल भी हो रहा है. उनके इस ट्वीट पर ट्विटर यूजर्स ने खूब रिएक्शन दिया है. यह पहला मौका नहीं है जब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर बॉलीवुड गलियारे से निशाना साधा गया है. उनसे पहले भी कई कलाकारों ने निशाना साधा था.

WATCH | “Will you dedicate your vote to the brave men who conducted Balakot airstrikes, to the CRPF men who lost their lives in Pulwama attack?” PM Modi asks first-time voters pic.twitter.com/wijaPHXt8K

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) के मद्देनजर रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने फर्स्ट टाइम वोटरों से अपील करते हुए कहा: "आपका पहला वोट बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के लिए समर्पित हो सकता है क्या? आपका पहला वोट पुलवामा में शहीद हुए वीरों के नाम समर्पित हो सकता है क्या?' पीएम मोदी ने आगे कहा, मैं फर्स्ट टाइम वोटर्स (First Time Voters) को कहना चाहता हूं कि आप 18 साल के हो गए हैं और आप अपना पहला वोट देश के लिए दीजिए. देश को मजबूत बनाने के लिए दीजिए, एक मजबूत सरकार बनाने के लिए दीजिए." उनके इसी बयान पर विशाल डाडलानी (Vishal Dadlani) ने निशाना साधा है.

Did he just say "Pulgama"?



Also, did he not say that there should be no politics over the dead-bodies of martyred soldiers? So now?



Also, 1st-time voters should ask how 350kg of Explosives were undetected in a hi-security area, & how a civilian car joined a hi-security convoy. https://t.co/IsSQJm3Gej