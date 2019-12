CAA के लिए आपस में भिड़ीं बॉलीवुड हस्तियां, एक ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश को जन्नत बनाएंगे तो दूसरे ने कही यह बात

खास बातें नागरिकता संशोधन कानून के लिए ट्विटर पर भिड़े बॉलीवुड कलाकार अशोक पंडित ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश को जन्नत बनाएंगे अशोक पंडित के जवाब में पुलकित सम्राट ने किया ट्वीट

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी है. पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ-साथ बीते दिन उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में भी हिंसा की कई घटनाएं देखने को मिलीं. नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) को लेकर बॉलीवुड कलाकारों ने भी खुलकर अपनी राय पेश की. यहां तक कि बॉलीवुड कलाकारों में भी कानून के लिए दो पक्ष देखने को मिले. जहां कई कलाकारों ने कानून के समर्थन में ट्वीट किये, तो वहीं कुछ कलाकारों ने इसका खुलकर विरोध किया. बॉलीवुड एक्टर पुलकित सम्राट (Pulkit Samrat) और फिल्म निर्माता अशोक पंडित (Ashoke Pandit) में नागरिकता संशोधन कानून के लिए ट्विटर पर ही जंग छिड़ गई.

BARBARIC! UNDEMOCRATIC! UNSECULAR! That's what we are turning into! Not the India I was born in! #UnityIsOurReligion#IStandWithJamiaMilliaStudents — Pulkit Samrat (@PulkitSamrat) December 17, 2019

The act of #JamiaMilia students is #Barbaric#Undemocratic & #Unsecular & hence actn shld b taken against them. Nobody is above law. India is a great country & will remain to be so under @narendramodi ‘s regime. Students can't behave like goons. #Unity#IStandWithDelhiPolicehttps://t.co/GcFdaK2aZp — Ashoke Pandit (@ashokepandit) December 17, 2019

दरअसल, एक्टर पुलकित सम्राट (Pulkit Samrat) ने बीते दिन नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) पर ट्वीट करते हुए लिखा, "बर्बरतापूर्वक, गैरलोकतांत्रिक! हम इसी दिशा में जा रहे हैं. ये वो भारत नहीं है, जहां मैं पैदा हुआ था." पुल्कित सम्राट के इस ट्वीट का जवाब देते हुए अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने लिखा, "जामिया के छात्र बर्बर, गैरलोकतांत्रिक, अनसेक्युलर हैं और उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए. कोई भी कानून से ऊपर नहीं है. भारत एक महान देश है और नरेंद्र मोदी के शासन में ऐसे ही रहेगा. छात्र गुंडों की तरह व्यवहार नहीं कर सकते."

Sir main bhi desh ke nagrikon se baat kar raha thaa not a personal attack on U. This is for nagriks who hv suffered as refugees in their own cntry. Aap ka tweet padh kar laga aapki tabiyet kharab hai. Get well soon. https://t.co/guCcSD6Lg2 — Ashoke Pandit (@ashokepandit) December 17, 2019

Bohot velle hai sir aap! Busy rahiye aur mujhe kabhi mat miliyega! Big hug! — Pulkit Samrat (@PulkitSamrat) December 17, 2019

Velle ko Saare nazar Aate hain velle. Aapko Milne ka koi shauk nahi hai Mujhe. Zabardasti gale kyoon pad rahe ho bhai. Big Hug. https://t.co/GcoZzXwttH — Ashoke Pandit (@ashokepandit) December 17, 2019

अशोक पंडित (Ashoke Pandit) का यह ट्वीट देखकर पुलकित सम्राट (Pulkit Samrat) ने उनका रिप्लाई किया. उन्होंने ट्वीट का रिप्लाई करते हुए लिखा, "सर, मैं इस देश के समझदार नागरिकों से बात कर रहा हूं, आप पर व्यक्तिगत हमला नहीं कर रहा. ये नागरिकों के लिए है, जो नागरिक नहीं रहेंगे अगर हम इसी दिशा में जाते रहे तो. इस मामले में अपनी नाक घुसाने का अच्छा काम है." पुलकित सम्राट के ट्वीट पर जवाब देते हुए अशोक पंडित ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा, "सर, मैं भी अपने देश के नागरिकों से बात कर रहा था आप पर व्यक्तिगत अटैक नहीं. ये उन नागरिकों के लिए है, जो अपने ही देश में संघर्ष कर रहे हैं. आपका ट्वीट पढ़कर लगा आपकी तबीयत खराब है." अशोक पंडित और पुल्कित सम्राट की यह जंग यहीं नहीं रुकी. दोनों ने एक-दूसरे को ट्वीट कर कहा कि कभी मत मिलिएगा.

Jahnoom ko Jannat aur Jannat ko Jahnoom Samajhna Hi aap Jaise logon ki khasiyat hai..

Isee Galat fehami mein rahaiye aur desh ka bhala kariye....@narendramodi Is desh ko Jannat bana kar hi rahenge. #ISupportDelhiPolice#IndiaSupportsCABhttps://t.co/mpapBKgp2m — Ashoke Pandit (@ashokepandit) December 18, 2019

Sir mere pass bhi kaam hai . 1 tarikh ko Mera Show Zaroor Dekhna. Followers kiske kitne kiske Wajah se badh rahe hain yeh to duniya Jaanti hai..Itna ghamand bhi achha nahi hai. Followers ko Gayab hone mein 1 second lagta hai..

Wishing U All the best. #IndiaSupportsCABhttps://t.co/yZWpEm4VVOpic.twitter.com/9YJ0xQYFbi — Ashoke Pandit (@ashokepandit) December 18, 2019

हालांकि, इसके बाद भी अशोक पंडित (Ashoke Pandit) और पुलकित सम्राट (Pulkit Samrat) में ट्विटर जंग जारी रही. पुलकित सम्राट ने अशोक पंडित का रिप्लाई करते हुए लिखा, "आपका धन्यवाद मास्टर. रोटी, कपड़ा और मकान के लिए धन्यवाद. आपको दोषी नहीं मान रहा. और इसे बौद्धिक नहीं समझदारी कहते हैं जनाब. खुदा न करे कि किसी को भी आपके सपनों के जहन्नुम में जीना पड़े. आपके लिए दुआएं." अशोक पंडित ने पुलकित के इस जवाब पर ट्वीट करते हुए लिखा, "जहन्नुम को जन्नत और जन्नत को जहन्नुम समझना ही आप जैसे लोगों की खासियत है. इसी गलतफहमी में रहिए और देश का भला करिए. नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) इस देश को जन्नत बनाकर ही रहेंगे."

