बॉलीवुड प्रोड्यूसर को कनिका कपूर पर आया गुस्सा, बोले- तुम्हें शर्म आनी चाहिए...

'बेबी डॉल' फेम बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर (Kanika Kapoor) कोरोनावायरस (Coronavirus) की शिकार हो गई हैं. कनिका कपूर को लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बता दें, कनिका कपूर लंदन से वापस आईं, लेकिन उन्होंने covid 19 का कोई टेस्ट नहीं कराया, इस दौरान उन्होंने पार्टी भी की. हालांकि, सिंगर ने अपना कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने की जानकारी खुद दी. लेकिन अब सिंगर के ऐसा करने पर लगातार बॉलीवुड गलियारों से रिएक्शन आ रहे हैं. हाल ही में बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) का इस पर रिएक्शन आया है. उन्होंने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

Shame on U @TheKanikakapoor

for being irresponsible by hiding ur details from the authorities, after U returned from #London & joining a party at a 5 star hotel, coming into contact with nearly 100 ppl.

Now that U hv tested #CoronaVirus +ve, U hv put others' life also in danger.