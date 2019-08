योगेंद्र यादव बोले 'कश्मीरियों का दर्द मेरा अपना दर्द है' तो बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने यूं कसा तंज

जम्मू-कश्मीर में बन रहे हालातों को लेकर नेताओं के साथ-साथ बॉलीवुड की हस्तियां भी लगातार कमेंट कर रही हैं. हाल ही में जम्मू-कश्मीर को लेकर 'एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर (Accidental Prime Minister)' के को-प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने स्वराज अभियान पार्टी के नेता योगेंद्र यादव (Yogendra Yadav) के ट्वीट का जवाब दिया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. दरअसल, नेता योगेंद्र यादव ने कश्मीर के मुद्दे को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, 'कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीरियों का दर्द मेरा अपना दर्द है. स्वराज अभियान (और स्वराज इंडिया) ने अपनी स्थापना के समय से कश्मीर के सवाल पर यह प्रस्ताव स्वीकार किया था. आज हर भारतीय को यह पढ़ने की जरूरत है. एक अनुरोध: पढ़ें बिना राय ना बनाएं, सही लगे तो जरूर शेयर करें.'

बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने योगेंद्र यादव (Yogendra Yadav) के इस ट्वीट को आड़े हाथों लिया और जवाब देते हुए लिखा, 'हम पढ़ चुके हैं ! आपको पढ़ने लिखने की जरूरत है !' अशोक पंडित सोशल मीडिया पर अपने खुलकर विचार रखते हैं. हाल ही में जम्मू-कश्मीर में पैदा हो रहे तनाव के हालातों को लेकर कांग्रेस मंत्री पी चिदंबरम के एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए उन्हें करारा जवाब दिया था.

Somebody who had imposed Emergency in the country is giving lectures to the present regime who is trying to cure cancer which was caused by their leader #Pt.JawaharlalNehru. https://t.co/QQ41D0nWue