जम्मू-कश्मीर में मंदिरों के पुनर्निर्माण पर आया बॉलीवुड प्रोड्यूसर का रिएक्शन, पीएम मोदी को कही यह बात

भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर (Jammu And Kashmir) से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अब वहां सालों से बंद पड़े मंदिरों को भी खोलने की तैयारी कर ली है. इस मामले पर गृह राज्यमंत्री जी.किशन रेड्डी ने सोमवार को कहा कि सरकार घाटी में बंद पड़े मंदिरों का सर्वे करा रही है. हाल ही में इस मामले पर बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने ट्वीट कर अपना रिएक्शन दिया है. अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने जम्मू और कश्मीर में बंद पड़े मंदिरों को दोबारा खुलवाने की बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का धन्यवाद करते हुए ट्वीट किया. अशोक पंडित का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर सबका खूब ध्यान खींच रहा है.

Thank U @narendramodi ji for taking a decision of restoring Hindu temples in J&K which were destroyed by the three families who ruled #Kashmir for last 70 yrs.



Waiting for the bells of temples to ring in the valley since last 30 yrs of exile.