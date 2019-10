बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने लगाया बीजेपी और शिवसेना पर धोखा देने का आरोप, ट्वीट कर कहा- वोटर्स को ठग रहे हैं...

महाराष्ट्र और हरियाणा में 21 अक्टूबर को हुए विधानसभा चुनावों के बाद देश में अब इस बात को लेकर काफी चर्चा है कि दोनों ही प्रदेशों में किसकी सरकार बनेगी. जहां एक तरफ हरियाणा में कांग्रेस (Congress) ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में बीजेपी (BJP) और शिवसेना (Shivsena) के गठबंधन को 288 सीटों में से 161 सीटें मिली है. हालांकि इस जीत के बाद भी दोनों ही पार्टियों में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर काफी मतभेद हो रहा है. अब इसको लेकर अब बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित का रिएक्शन आया है.

साउथ के सुपरस्टार विजय की फिल्म 'Bigil' का जबरदस्त क्रेज, सिनेमाघर में नाचते दिखे फैन्स- देखें Video

We voted to the coalition of BJP-SS in Mah.thinking both will work together. Nw fighting amongst themselves is actually cheating d Voter. If this was the case they should hv the guts to fight individually. A common man is not interested in their deals. #AssemblyElectionResults