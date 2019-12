भीमा कोरेगांव आरोपियों के केस खत्म करने के लिए उद्धव ठाकरे से मिले NCP नेता तो बॉलीवुड प्रोड्यूसर बोले- राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा...

मुंबई के आरे (Aarey) में पेड़ काटे जाने को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मेट्रो निर्माण को लेकर आरे फॉरेस्ट (Aarey Forest) प्रोजेक्ट को बंद कर दिया और साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई शिकायत को भी वापस लेने का फैसला किया. उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के इस कदम की सबने सराहना की, लेकिन अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से एनसीपी के नेताओं ने मुलाकात कर भीमा कोरेगांव के आरोपियों पर लगे केसों को भी बंद करने की मांग की है. इसको लेकर अब बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) का एक ट्वीट खूब वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है.

Why compare #AareyActivists & those who were involved in #BhimaKoregaon riots who are fighting against the nation? They are a threat to d internal security of the country . Dropping cases against them will be one of the biggest mistakes committed by the present regime. pic.twitter.com/lnDpQ7etjk