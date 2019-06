बिहार में बच्चों की मौत पर बॉलीवुड प्रोड्यूसर को आया गुस्सा, बोले- ये बच्चे नेताओं और अमीरों के होते तो...

बिहार के मुजफ्फरपुर में एक्यूट एंसिफेलाइटिस सिंड्रोम (AES) की वजह से करीब 100 से भी ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है. बच्चों की मौत और अस्पताल की असुविधाओं को लेकर प्रशासन और बिहार के मुख्यमंत्री दोनों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है. बिहार में हुई 100 से ज्यादा बच्चों की मौत पर आम नागरिकों से लेकर राजनीतिक दुनिया और बॉलीवुड कलाकारों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है. इस घटना पर बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने भी ट्वीट करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया है. सम-सामयिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाले अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने इस विषय पर बिहार प्रशासन को घेरा है. उन्होंने एंसिफेलाइटिस से हुई बच्चों की मौत पर अपना दुख भी जताया है. बिहार के मुद्दे पर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

I consider the deaths of 125 kids as a mass murder by the failed system of #Bihar. What would have been the reaction of the system if the kids who died would have been of politicians & rich people. ? #BiharInvestigation#BiharChildDeaths