पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना, तो बॉलीवुड प्रोड्यूसर बोले- एक और सर्जिकल स्ट्राइक

देश भर में सीएए (CAA) को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस एवं वाम दलों पर लोगों को धरना स्थल पर उकसाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि संविधान बचाने के नाम पर दिल्ली और देश में क्या हो रहा है, वह पूरा देश देख रहा है और देश की चुप्पी कभी न कभी रंग लायेगी.

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी (PM Narendra Modi) ने कांग्रेस की पिछले 70 साल की राजनीति को लेकर उस पर हमला किया और कहा कि इस राजनीति के कारण कोई भी कांग्रेसी नेता आत्मनिर्भर नहीं हो पाया. अब इस पर बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) का रिएक्शन आया है. उन्होंने इस संबंध में एक ट्वीट किया है.

More power to you @narendramodi ji.

Loved the way you demolished the entire opposition.

It was no less than a #Surgicalstrike.