टीवी चैनलों पर नजर नहीं आएंगे कांग्रेस नेता, बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना- पीएम नरेंद्र मोदी से...

कांग्रेस (Congress) ने अपने नेताओं को टीवी चैनलों पर होने वाली बहस में शामिल होने से मना कर दिया है. कांग्रेस के नेता एक महीने तक टीवी चैनलों पर नजर नहीं आएंगे. सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई कमेंट आ रहे हैं. बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने इसे लेकर ट्वीट किया है और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर निशाना साधा है. अशोक पंडित ने कांग्रेस के इस नए कदम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर तंज कसा है और पूछा है कि क्या उनका वो ऑफर अब भी कायम है जिसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को राफेल पर बहस का ऑफर दिया था.

@RahulGandhi ji. Now that U hv imposed emergency on your own party by banning participation in news channels , Does your offer to debate with @narendramodi ji on #Rafale still stand ? #OathCeremony