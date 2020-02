पिता के शव के पास बैठे बच्चे की Photo शेयर कर बॉलीवुड प्रोड्यूसर बोले- प्रार्थना बंद करने का समय...

उत्तर-पूर्वी दिल्ली (North-East Delhi Clash) में हुई हिंसा में मृतकों की संख्या अब तक 39 पहुंच चुकी है. वहीं, इस मामले को लेकर अब तक जहां 48 लोगों पर FIR दर्ज की गई है. 130 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. हाल ही में बॉलीवुड प्रोड्यूसर अतुल कास्बेकर (Atul Kasbekar) ने दिल्ली हिंसा से जुड़ी एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है, जो सबका खूब ध्यान खींच रही है. इस फोटो में एक बच्चा अपने पिता के शव के आगे बैठा रोता हुआ नजर आ रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फोटो दिल्ली हिंसा का शिकार हुए मुदस्सिर खान की है, जिन्हें सोमवार को कुछ दंगाइयों ने मौत के घाट उतार दिया.

This image broke my heart



And if this boy grows up with a justified sense of rage and sought vengeance, then who could blame him?

The never ending cyclic madness continues



And if your ‘god' and his teachings interpreted by whoever justifies this, it's time then to stop praying pic.twitter.com/kGO2zt0VnJ