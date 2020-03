मुंबई पुलिस ने कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों से लगवाई उठक-बैठक, बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने Video शेयर दिया रिएक्शन

कोरोनावायरस (Coronavirus) के कहर को देखते हुए लगभग पूरे देश को ही लॉकडाउन कर दिया गया है. मुंबई समेत भारत के कई शहरों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है. लेकिन हाल ही में बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर अतुल कसबेकर (Atul Kasbekar) ने एक वीडियो शेयर किया है, जहां कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों को पुलिस दंड देती नजर आ रही है. अतुल कसबेकर द्वारा साझा किया गया यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं. इस वीडियो में पुलिस की सख्ती को लेकर अतुल कसबेकर ने उनकी सराहना की, साथ ही उन्हें दूसरों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करने की सलाह दी.

This is superb from the @MumbaiPolice !



Scene below a friend's bldg in Babulnath, South Mumbai



Some kids were flouting curfew/ social distancing orders and the beat cops made them all do ‘baithaks' on the pavement.



Well done

More of the same pls ????????@CPMumbaiPolicepic.twitter.com/HVybvMysEl