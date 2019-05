अमित शाह ने 'जय श्री राम' को लेकर ममता बनर्जी पर लगाया था आरोप, अब बॉलीवुड से मिला ये जवाब...

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) ने कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में अपने भाषण के दौरान कहा था कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) लोगों को 'जय श्री राम' का नारा लगाने से रोक रही हैं. अब इस पर बॉलीवुड प्रोड्यूसर प्रीतिश नंदी और फिल्म डायरेक्टर ओनिर का रिएक्शन आ गया है. प्रीतिश नंदी ने बीजेपी (BJP) अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) से इस आरोप का जवाब सोशल मीडिया पर दिया है. प्रीतिश नंदी (Pritish Nandy) ने ट्वीट किया है और कहा है कि बंगाल के लोग 'जय श्री राम' नहीं बोलते हैं और उन्होंने बताया है कि बंगालियों में आम तौर पर य्ा बोला जाता है.

Amit Shah complains Mamata not allowing Bengalis to chant Jai Shri Ram. But I have never heard a Bengali chant Jai Shri Ram. We chant political slogans, Tagore poems, slogans of protest against wrongdoing anywhere in the world. Tomar naam, amar naam, Vietnam.