नीति आयोग के सदस्य ने कही कश्मीर में इंटरनेट पर 'गंदी फिल्में' देखने की बात तो बॉलीवुड प्रोड्यूसर से यूं मिला जवाब

कश्मीर (Kashmir) में इंटरनेट पर लगी पाबंदी को लेकर नीति आयोग के सदस्य और पूर्व डीआरडीओ वीके सारस्वत (VK Saraswat) ने विवादास्पद बयान दिया था, जिसे लेकर बॉलीवुड प्रोड्यूसर प्रीतिश नंदी (Pritish Nandy) ने उन पर निशाना साधा है. प्रीतीश नंदी ने अपने ट्वीट के जरिए वी.के. सारस्वत पर तंज कसते हुए कहा कि आप नीति आयोग के सदस्य हैं और भारत के एक राज्य के लोगों के बारे में बात करने का यह आपका तरीका है. नीति आयोग के सदस्य पर आया प्रीतीश नंदी का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इस पर खूब कमेंट भी कर रहे हैं. बता दें कि वी.के. सारस्वत ने अपने बयान में कहा था कि वैसे भी इंटरनेट पर क्या देखते हैं वहां सिर्फ 'गंदी फिल्में' देखते हैं.

Really Mr Saraswat? Really? And you are a NITI Aayog member? And this is the way you talk about people of an Indian state, now reduced unjustly to an union territory? pic.twitter.com/mINjjTmOXX



नीति आयोग के सदस्य वी.के. सारस्वत (VK Saraswat) ने कश्मीर में इंटरनेट को लेकर बयान दिया था. उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था, 'कश्मीर में नेट बंद है, लेकिन आपके गुजरात में तो नेट है न. कश्मीर के नेट से आपको क्या प्रॉब्लम है. कश्मीर में नेट क्यों बंद किया गया, इसकी वजह अलग है. अगर कश्मीर में हमें अनुच्छेद 370 को सही से लागू करना है और कश्मीर को एक राज्य के तौर पर आगे लाना है, तो हमें मालूम है कि वहां इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को मिसयूज करेंगे, वो राज्य में हमारी शांति और कानून-व्यवस्था को लाने की कोशिशों को नुकसान पहुंचाएंगे. जितने नेता वहां जाना चाहते हैं किसलिए जाना चाहते हैं. जैसा आंदोलन दिल्ली की सड़कों पर हो रहा है, वैसा आंदोलन कश्मीर की सड़कों पर लाना चाहते हैं. जो सोशल मीडिया है वो उसको आग की तरह इस्तेमाल करता है. अगर वहां इंटरनेट नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है. वैसे भी इंटरनेट पर आप क्या देखते हैं. क्या ईटेल हो रहा है वहां पर. वहां सिर्फ गंदी फिल्में देखने के अलावा कुछ नहीं करते आप लोग.'

#WATCH: NITI Aayog's VK Saraswat says "...They (politicians) use social media to fuel protests. What difference does it make if there's no internet in Kashmir? What do you watch on internet there? What e-tailing is happening? Besides watching dirty films, you do nothing. (18.01) pic.twitter.com/slz9o88oF2