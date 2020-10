एम्स के पैनल ने सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर को किया खारिज, तो प्रोड्यूसर बोले- अब रिया चक्रवर्ती को रिहा...

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत को लेकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के डॉक्टरों ने कहा कि यह मामला आत्महत्या का है. डॉक्टरों के एक पैनल ने सीबीआई को अपनी राय देते हुए कहा, ''अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की हत्या नहीं हुई थी, यह आत्महत्या का मामला है.'' लेकिन सुशांत की मौत के बाद से ही बॉलीवुड को लेकर आम लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला था. वहीं, अब एम्स के डॉक्टरों की रिपोर्ट पर बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर प्रीतिश नंदी (Pritish Nandy) का रिएक्शन आया है. उन्होंने रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) को रिहा करने की बात कही है.

Now that the AIIMS report has ruled out murder, Rhea should be released and all those who accused her ought to apologise on both counts: accusing her of murder and stealing Rs 15 crore, both proved wrong. If these charges were made on political persuasion, they should admit it.