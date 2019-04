बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने लोकसभा चुनाव पर किया ट्वीट, लिखा- डराने वालों को सजा देने का समय आ गया है...

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabhe Election 2019) पर अपनी राय रखने से बॉलीवुड कतई नहीं कतरा रहा है. स्वरा भास्कर, कमाल आर खान और शबाना आजमी लगातार अपने विचार ट्वीट कर रहे हैं तो वहीं अब बॉलीवुड प्रोड्यूसर और टेलीविजन पर्सनेलिटी प्रीतिश नंदी (Pritish Nandy) ने भी लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabhe Election 2019) को लेकर ट्वीट किया है. प्रीतिश नंदी (Pritish Nandy) ने मतदाताओं को प्रेरित करते हुए ट्वीट किया है और लिखा है कि डरना बंद करें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करके डराने वालों को सजा दें. लोकसभा चुनाव सात चरणों में होने हैं और पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को है.

The elections are here. Now stop being fearful and take the right call. Be brave. Be honest. Punish those who made you afraid. Learn, learn to be free again. Be the Indian you want to be. Not the one they're terrorising you to be.