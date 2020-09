GDP में आई 23.9% की गिरावट, तो बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने सरकार पर साधा निशाना, बोले- यह कहना बंद करो कि...

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी (GDP) यानी सकल घरेलू उत्पाद में 23.9 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई है. कोरोना वायरस (Coronavirus) और लॉकडाउन का असर देश के सकल घरेलू उत्पाद पर देखने को मिला है. इस बात को लेकर हाल ही में बॉलीवुड प्रोड्यूसर प्रीतिश नंदी ने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस ट्वीट के जरिए प्रीतिश नंदी (Pritish Nandy Twitter) ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है.

Now that all things have collapsed or are about to, the economy, healthcare, jobs, GDP, GST, the lives of the poor and overtaxed middle classes, can we stop the hype and oversell of this govt? And stop saying there's no Opposition to back? Troubled times find their own heroes.