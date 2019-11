नाथूराम गोडसे को 'देशभक्त' कहने पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर भड़के बॉलीवुड निर्माता, बोले- हमें दुनिया के सामने शर्मिंदा किया...

भोपाल से बीजेपी (BJP) सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Pragya Singh Thakur) ने संसद में महात्मा गांधी के हत्यारे को 'देशभक्त' के तौर पर पेश किया तो इसे लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त हंगामा मच गया. फिल्म से लेकर टेलीविजन पर्सनेलिटी तक सोशल मीडिया पर इसे लेकर अपने अंदाज में विरोध जता रहे हैं. बॉलीवुड प्रोड्यूसर और टेलीविजन पर्सनेलिटी प्रीतिश नंदी (Pritish Nandy) ने भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की इस टिप्पणी को लेकर ट्वीट किया है और इसे देश के लिए शर्मनाक बताया है. प्रीतिश नंदी (Pritish Nandy) के इस ट्वीट को सोशल मीडिया पर खूब पढ़ा जा रहा है.

This terror suspect Pragya Thakur is an embarrassment not only for BJP in Parliament but for the entire nation. She was trying to give the Mahatma's assassin Nathuram Godse a clean chit in Parliament yesterday. Luckily, her remarks were expunged. She shames us before the world.