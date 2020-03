मेट्रो में जा रही इस लड़की ने कुछ इस अंदाज में यात्रियों को अपने आस-पास बैठने से रोका, Video हुआ वायरल

बॉलीवुड प्रोड्यूसर तनुज गर्ग (Tanuj Garg) ने एक वीडियो पोस्ट किया है जो बहुत ही कमाल का है. यह वीडियो मेट्रो ट्रेन में सफर कर रही, एक लड़की का है. यह लड़की चाहती ही नहीं है कि उसके आसपास भी कोई बैठे. इसलिए वह ऐसी जुगत लगाती है कि कोई भी उसके आसपास नहीं बैठ पाता है. यह वीडियो बहुत ही मजेदार है. इस वीडियो (Viral Video) को पोस्ट करते हुए बॉलीवुड प्रोड्यूसर तनुज गर्ग ने लिखा है, 'इस दौर में कुछ हंसने के लिए.' वाकई यह वीडियो बहुत फनी है. लेकिन इस वीडियो को कोरोवायरस (Coronavirus) के मौजूदा कहर से जोड़कर भी देखा जा रहा है. जहां लोग एक दूसरे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी को भी कोविड 19 (Covid 19) का संक्रमण न मिल सके.

Something to laugh at, in these times. pic.twitter.com/r7OfahSDJn