रमजान में रोजा रखने वालों के लिए परेशान हुए बॉलीवुड प्रोड्यूसर, बोले- इससे वायरस का खतरा....

दुनिया पर जहां कोरोनावायरस (Coronavirus) का खतरा मंडरा रहा है, वहीं, अब जल्द ही मुस्लिमों का सबसे पवित्र त्योहार ईद आना वाला है. ईद (Eid 2020) से पहले रमजान (Ramadan 2020) का महीना सबसे पवित्र माना जाता है. इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे महीने रोजा रखते हैं. ईद को देखते हुए और रमजान को लेकर बॉलीवुड प्रोड्यूसर तनुज गर्ग (Tanujj Garg) ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए अपनी चिंता जाहिर की है. दरअसल, तनुज गर्ग ने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

I'm concerned for those who will keep rozas this #Ramzan.



Fasting lowers immunity, making you more susceptible to the #virus.