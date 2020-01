Nirbhaya Case: चारों दोषियों को 22 जनवरी सुबह 7 बजे होगी फांसी, बॉलीवुड बोला- आखिरकार इंसाफ हो ही गया...

Nirbhaya Case: दिल्ली की पटियाला हाउस (Patiala House Court) कोर्ट में मंगलवार को निर्भया गैंगरेप केस (Nirbhaya Case) में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले के चारों दोषियों का डेथ वारंट जारी कर दिया है. चारों दोषियों को 22 जनवरी की सुबह सात बजे फांसी दी जाएगी. इस मामले को लेकर चारों तरफ से रिएक्शन आने जारी हैं. पटियाला हाउस कोर्ट के इस निर्णय को लेकर लगभग हर कोई खुश नजर आ रहा है. हाल ही में इस मामले को लेकर बॉलीवुड की मशहूर सिंगर हर्षदीप कौर (Harshdeep Kaur) ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. हर्षदीप कौर के इस ट्वीट पर लोग खूब रिएक्शन भी दे रहे हैं.

Relieved to read this news!!



The culprits of Nirbhaya's case to be hanged on 22nd Jan!!



Justice is finally being served ????????#Nirbhaya