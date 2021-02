एमजे अकबर मानहानि मामले में प्रिया रमानी हुईं बरी, तो बॉलीवुड से आया रिएक्शन बोले- बहुत अच्छा...

Yes!!!!! Very very good news!!! https://t.co/8WXony2dZC — Vir Das (@thevirdas) February 17, 2021

Amidst all the wrongs n unfairs happening around this did bring a ray of hope that somewhere something is keeping our hope in righteousness alive. Long live truth and justice ! https://t.co/uo6gUNPWca — taapsee pannu (@taapsee) February 17, 2021

वीर दास (Vir Das) ने ट्वीट किया: "यस...बहुत-बहुत बढ़िया खबर." तापसी पन्नू ने लिखा: "इस बीच हो रही सभी गलतियों के बीच आशा की एक किरण आई है कि कहीं न कहीं कुछ हमारी आशा को धार्मिकता में जीवित रखे हुए है." वहीं, सिमी ग्रेवाल (Simi garewal) ने लिखा: "पिछले इतिहास को देखते हुए, मुझे संदेह था कि न्याय होगा, लेकिन रवींद्र कुमार पांडे को धन्यवाद, जिन्होंने एक महिला के अधिकारों का सम्मान किया."

#MeToo Congrats #PriyaRamani. TBH, looking at past history, I was skeptical that justice would be servedBut thank you Judge Ravindra Kumar Pandey for respecting a woman's rights ..something Akbar may be oblivious about.. — Simi Garewal (@Simi_Garewal) February 17, 2021

बता दें कि फैसले के दौरान कोर्ट ने कहा कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि यौन शौषण अक्सर बंद दरवाजों के पीछे ही होता है. कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि यौन शोषण की शिकायतें करने के लिए मैकेनिज्म की कमी है.शोषण की शिकार अधिकतर महिलाएं कलंक लगने और चरित्रहनन के डर से अक्सर आवाज़ भी नहीं उठा पाती हैं. इससे पहले अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार ने अकबर और रमानी की दलीलें पूरी होने के बाद मामले में फैसला एक फरवरी को सुरक्षित रख लिया था.

Priya Ramani is acquitted. The fact that she needed to defend her accusations of harassment against a powerful man not withstanding, this is a huge step forward for women speaking up against sexual harassment. Big shoutout to her lawyer Rebecca John as well #justice — Mini Mathur (@minimathur) February 17, 2021

बता दें कि रमानी ने ट्वीट कर कहा था कि जब 20 साल पहले अकबर एक अंग्रेजी अखबार के संपादक थे, तो वह नौकरी के साक्षात्कार के लिए मिलने गई थी. इस दौरान अकबर ने उनका शोषण किया. यह आरोप लगने के बाद अकबर ने 17 अक्टूबर 2018 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. अकबर ने 15 अक्टूबर, 2018 को रमानी के खिलाफ उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. घटना के बाद अकबर ने 17 अक्टूबर, 2018 को केन्द्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था.